В Бийске неизвестный расплатился фальшивыми деньгами за услуги ЖКХ

Экспертиза показала, что подделку изготовили на струйном принтере с имитацией защитных знаков В Бийске фальшивая пятитысячная купюра поступила в банк из организации, где бийчане оплачивают коммунальные услуги, сообщает алтайское МВД.
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