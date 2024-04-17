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Какой ремонт бесплатно обязаны производить управляющие компании?

Какой ремонт бесплатно обязаны производить управляющие компании?

Наша рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" "Спрашивали? Отвечаем!" в Telegram фото: РИА Новости/Алексей Никольский Управляющие компании должны ремонтировать подъезды, убирать снег с крыльца, отслеживать состояние коммуникаций внутри дома.

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