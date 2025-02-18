Юрист Мезенцев: за долги по ЖКУ приставы заберут кофемашину и дачу

За накопившиеся большие долги перед жилищно-коммунальными предприятиями у жильца могут изъять имущество, которое не относится к предметам и вещам первой необходимости — это может быть счет в банке, кофемашина, автомобиль, дача и др.
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