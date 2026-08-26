ФБР остановило деятельность хакерской группы, взламывавшей системы правительства США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило о завершении операции по пресечению деятельности хакерской группы, которая осуществляла несанкционированный доступ к компьютерным системам правительства США.
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