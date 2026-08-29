Такой день. Самая дорогая недвижимость и круглосуточные патрули на охотугодьях

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О главных событиях на Алтае за 29 августа В Советском районе Алтайского края перед судом предстанет 61-летняя местная жительница, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей внучке.

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