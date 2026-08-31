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Были без документов: шесть скрипок ручной работы изъяли у пассажиров в Пулкове

Были без документов: шесть скрипок ручной работы изъяли у пассажиров в Пулкове

"112" Таможенники петербургского аэропорта Пулково не пропустили на выставку шесть скрипок ручной работы стоимостью более 2,3 миллиона рублей.

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