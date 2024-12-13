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Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фабьен Клод, Стремсхайм, Сорум, Самуэльссон, Улдал, Наврат пробегут гонку преследования

Кубок мира по биатлону-2024/25 2-й этап Хохфильцен, Австрия Мужчины, гонка преследования Начало – 18.

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