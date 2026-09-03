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Газета.ру

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Мостовой заявил, что клубам РПЛ не за что бороться

Мостовой заявил, что клубам РПЛ не за что бороться

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) не за что бороться, передает Noticias de Gipuzkoa.

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