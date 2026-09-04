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Спорт Уик-Энд

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КДК отмерил Дивееву два матча дисквалификации, теперь защитник «Зенита» «под колпаком» до конца сезона

КДК отмерил Дивееву два матча дисквалификации, теперь защитник «Зенита» «под колпаком» до конца сезона

КДК РФС дисквалифицировал защитника петербургского «Зенита» Игоря Дивеева за удаление в матче шестого тура Альфа‑Банк РПЛ против воронежского «Факела» на два матча - один условно с испытательным сроком до конца сезона.

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