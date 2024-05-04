Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) опровергла слухи о том, что она снова не платит налоги. В социальных сетях звезда объяснила, что подала декларацию на НДФЛ в нужные сроки, однако оплата налогов производится частями, поэтому у всех граждан данная сумма числится как долг.