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Житель Белгородской области получил ранение при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу

Житель Шебекино Белгородской области получил ранение при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу. Об этом 7 сентября сообщил оперативный штаб региона.

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