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Китай

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В 2025 году общий объем новых правительственных долговых обязательств достигнет 11,86 трлн юаней

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- В 2025 году общий объем новых правительственных долговых обязательств достигнет 11,86 трлн юаней /около 1,66 трлн долл США/, что на 2,9 трлн юаней больше показателя прошлого года, значительно увеличится интенсивность расходования бюджетных средств.

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