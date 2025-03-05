Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- В 2025 году общий объем новых правительственных долговых обязательств достигнет 11,86 трлн юаней /около 1,66 трлн долл США/, что на 2,9 трлн юаней больше показателя прошлого года, значительно увеличится интенсивность расходования бюджетных средств.