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Диана Панченко: Зеленский создает фашистскую Украину: 10 признаков, которые озвучивать опасно

Диана Панченко: Зеленский создает фашистскую Украину: 10 признаков, которые озвучивать опасно

Как подавление демократии и свободы слова проявляется в повседневной жизни украинцев? В чем заключается роль пропаганды и каково ее восприятие внутри страны? Как однопартийная система влияет на политическую жизнь в Украине и на голосование граждан? Украинцы не фашисты, но если сравнить нынешнюю Украину с 10 признаками фашизма, описанными Эко и Пакстоном, то результаты будут тревожными.

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