Эксперт Степанов: НАТО переходит от угроз к делу в патрулировании Балтики

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс приступил к реализации ранее озвученных планов по патрулированию Балтийского моря, сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
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