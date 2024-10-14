Росавиация остановила деятельность камчатской авиакомпании «Витязь Аэро»

Камчатская частная вертолетная авиакомпания «Витязь Аэро» больше не может выполнять полеты в связи с аннулированием двух сертификатов для выполнения коммерческих авиаперевозок и авиационных работ и свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.
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