В атакованном поезде у польской границы находился Борис Джонсон и высокопоставленные чиновники ЕС, — Der Spiegel

Во время удара БПЛА по поезду вблизи польской границы в нём находились экс-премьер Британии Борис Джонсон, один из ближайших советников Мерца Гюнтер Зауттер и советники по нацбезопасности других стран ЕС, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и учёные.