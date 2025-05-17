MIT отозвал исследование о влиянии ИИ на инновации: внутреннее расследование выявило серьёзные нарушения в работе о влиянии искусственного интеллекта на научные открытия

Массачусетский технологический институт (MIT) отозвал с платформы arXiv и из списка публикаций журнала The Quarterly Journal of Economics научную работу «Искусственный интеллект, научные открытия и инновации в продуктах», опубликованную в виде препринта в ноябре 2024 года.
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