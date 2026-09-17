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"Он — гражданин России, который живет в Москве". Клуб Washington Capitals прокомментировал критику Александра Овечкина за поддержку "Единой России"

"Он — гражданин России, который живет в Москве". Клуб Washington Capitals прокомментировал критику Александра Овечкина за поддержку "Единой России"

Хоккейный клуб Washington Capitals ответил на критику своего капитана, 42-летнего хоккеиста Александра Овечкина, за поддержку партии "Единая Россия".

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