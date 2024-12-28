ВСУ бросают резервы в мясорубку под Покровском: Юрий Подоляка в свежей сводке от 28.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 28 декабря 2024 года. По данным военного эксперта, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях: южнее Покровска, где ситуация напоминает бои за Соледар, на Селидовском направлении, где до Днепропетровской области осталось менее 7 км, и в районе Большой Новосёлки, где усиливается блокада.
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