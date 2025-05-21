В акватории Днепра в Херсонской области уничтожены две вражеские лодки

В акватории Днепра в Херсонской области уничтожены две вражеские лодкиРасчётами БпЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» проведена успешная операция по уничтожению двух лодок ВСУ в акватории Днепра на правобережье Херсонской области.
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