В акватории Днепра в Херсонской области уничтожены две вражеские лодки

В акватории Днепра в Херсонской области уничтожены две вражеские лодкиРасчётами БпЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» проведена успешная операция по уничтожению двух лодок ВСУ в акватории Днепра на правобережье Херсонской области.