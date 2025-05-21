Полпред президента Игорь Комаров: «Сотрудничество в формате «Волга-Янцзы» выходит на новый уровень»

КАЗАНЬ, 21 мая, ФедералПресс. Сегодня в столице Татарстана под председательством полпреда президента в Приволжье Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
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