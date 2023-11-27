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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вагнер и Энтони набрали 60 очков на пару, у «Мэджик» 7-матчевая победная серия

Вагнер и Энтони набрали 60 очков на пару, у «Мэджик» 7-матчевая победная серия

«Орландо» в воскресенье переиграл «Шарлотт» со счетом 130:117. В составе «Мэджик» Франц Вагнер и Коул Энтони набрали каждый по 30 очков.

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