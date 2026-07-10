Лихачёв призвал МАГАТЭ дать публичную оценку преступлениям киевского режима

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв вновь призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать публичную оценку продолжающимся ударам по Запорожской атомной электростанции и Энергодару.
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