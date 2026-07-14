Минниханов поручил проверять АЗС в Татарстане из-за ажиотажа с бензином

Власти Татарстана усилят контроль за автозаправочными станциями (АЗС) из-за ажиотажа с бензином - раис республики Рустам Минниханов поручил профильным службам проводить регулярные проверки АЗС и принимать меры при выявлении нарушений.
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