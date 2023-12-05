"Интерфакс": Минфин предложил изменить правила выдачи льготной ипотеки

Минфин РФ представил правительству проект постановления о модификации условий льготной ипотеки. Изменения нацелены на оптимизацию адресной части программ и снижение риска перегрева в сфере жилищного кредитования.
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