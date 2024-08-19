РФ предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» (СП), Москва требует проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.
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