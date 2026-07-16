Миронов назвал провокацией прогноз повышения пенсионного возраста

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что в перспективе страна перейдет на новую модель формирования социальных взносов, которая создаст условия для изменения пенсионной системы в интересах населения.
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