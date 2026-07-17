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Царьград

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МИД РФ обсудил межйеменский диалог с послом Йемена

МИД РФ обсудил межйеменский диалог с послом Йемена

Замглавы МИД РФ встретился с послом Йемена в Москве. На встрече обсуждались запуск межйеменского диалога под эгидой ООН и риски эскалации ситуации в регионе, а также перспективы российско-йеменского сотрудничества.

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