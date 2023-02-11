Продавец бийского магазина перевела выручку мошенникам, представившимся начальством Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела почти 100 тысяч рублей на указанный счет В Бийске продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам.
Продавец бийского магазина перевела выручку мошенникам, представившимся начальством Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела почти 100 тысяч рублей на указанный счет В Бийске продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам.
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