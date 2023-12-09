Пусть русские работают, нам и пособий хватает. Депутат рассказала правду о мигрантах

верно..зачем работать..если на пособия можно жить..там у них нищета..на 5 тысяч могут большие семьи прожить месяц..там наши рубли ценятся..и тут им хватает

Андрей Сапожников

Мигранты никогда ещё не приносили серьёзного вложения в экономику страны, если только на каком-то коротком периоде, так как они в основном авантюристы- искатели лучшей жизни. только собственные дети могут не только развивать отечественную экономику, но и обеспечить достойную старость.