Друзья, я тут упустил довольно интересное выступление депутата Алимовой, которая рассказала как на самом деле чудесно живётся мигрантам у нас в стране и какое бремя из-за этого всего ложиться на плечи коренного населения и государство.
Пусть русские работают, нам и пособий хватает. Депутат рассказала правду о мигрантах
Комментарии
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Галина Дьячина
верно..зачем работать..если на пособия можно жить..там у них нищета..на 5 тысяч могут большие семьи прожить месяц..там наши рубли ценятся..и тут им хватает
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7 час.
Андрей Сапожников
Мигранты никогда ещё не приносили серьёзного вложения в экономику страны, если только на каком-то коротком периоде, так как они в основном авантюристы- искатели лучшей жизни. только собственные дети могут не только развивать отечественную экономику, но и обеспечить достойную старость.
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6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Согласен, но верхам виднее
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6 час.
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