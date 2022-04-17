Пьер Гасли: «Исчезновение Гран-при Монако из календаря чемпионата стало бы шоком»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли надеется, что Гран-при Монако останется в календаре «Формулы-1». В данный момент будущее Гран-при Монако находится под вопросом – контракт на проведение гонки истекает в конце этого года, а новое соглашение пока не было подписано.