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17 мая. О чем пишут газеты

17 мая. О чем пишут газеты

В ближайшие годы доллар может снизиться до 60 рублей, если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда пара доллар-рубль находилась на отметке 80, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

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