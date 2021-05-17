17 мая. О чем пишут газеты

В ближайшие годы доллар может снизиться до 60 рублей, если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда пара доллар-рубль находилась на отметке 80, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.