Подготовка сил специальных операций США к глобальному конфликту

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Кузнецов
    Я служил в ГСВГ в конце 70-х, там всё просто было - у нашего дивизиона по команде марш в 500 км., прикрытие во время ...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...
  • Юрий Рязанов
    Странная позиция у нас нас же обижают , и мы же жалуемся им на их, как сучье племя ....... все брошено на самотек и н...Сноуден заявил, ч...
  • Андрей
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