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Царьград

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ЗРК "Бук" способен уничтожить крылатые ракеты Storm Shadow

ЗРК "Бук" способен уничтожить крылатые ракеты Storm Shadow

ЗРК "Бук" обнаруживает и уничтожает крылатые ракеты "Фламинго" и Storm Shadow, если они входят в зону поражения, сообщил замкомандира батареи Дмитрий Коновалов.

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