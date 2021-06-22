Власти Кузбасса опубликовали новую сводку по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 32, Юрга – 14, Междуреченск – 12, Новокузнецк – 11, Осинники – 8, Кемеровский МО – 7, Калтан – 6, Мыски – 6, Прокопьевск – 6, Белово – 5, Киселевск – 5, Березовский – 4, Крапивинский МО – 4, Юргинский МО – .
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