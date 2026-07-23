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Аргументы недели

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Всемирный день китов и дельфинов: вклад «Роснефти» в сохранение морской фауны

Всемирный день китов и дельфинов: вклад «Роснефти» в сохранение морской фауны

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Эта дата была учреждена с целью привлечения внимания к вопросам защиты китообразных, являющихся важной частью морской экосистемы.

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