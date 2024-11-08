Возможность разрешения конфликта в секторе Газа при Трампе оценили

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп как сторонник Израиля вряд ли станет давить на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с целью прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.