РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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FT: Миллиардер Пельтц заявил, я не отдам голос Байдену, поскольку он тронулся умом

FT: Миллиардер Пельтц заявил, я не отдам голос Байдену, поскольку он тронулся умом

Американский предприниматель и инвестор Нельсон Пельтц сообщил о том, что не собирается голосовать за престарелого Джо Байдена, поскольку его умственное состояние, оставляет желать лучшего, о его решении поведали журналисты Financial Times.

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