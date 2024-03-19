FT: Миллиардер Пельтц заявил, я не отдам голос Байдену, поскольку он тронулся умом

Американский предприниматель и инвестор Нельсон Пельтц сообщил о том, что не собирается голосовать за престарелого Джо Байдена, поскольку его умственное состояние, оставляет желать лучшего, о его решении поведали журналисты Financial Times.
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