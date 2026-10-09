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«Че вы тут с колясками ходите?»: девушка на электросамокате сбила женщину с грудным ребенком

«Че вы тут с колясками ходите?»: девушка на электросамокате сбила женщину с грудным ребенком

В Москве девушка на арендованном электросамокате врезалась в женщину с коляской, в которой лежал двухмесячный младенец.

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