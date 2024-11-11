Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +9°, облачно• Севастополь: +13°, облачно• Ялта: +14°, облачно• Алушта: +14°, облачно• Евпатория: +11°, облачно• Саки: +10°, облачно• Бахчисарай: +12°, облачно• Джанкой: +7°, пасмурно• Судак: +11°, облачно• Феодосия: +10°, об.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии