Инсайдер сообщает о производстве The Last of Us 3, авторы показывают открытый мир Hogwarts Legacy, CD Projekt RED обещает починить некстгенную версию The Witcher 3: Wild Hunt, Blizzard жалуется на баги в системе исправления багов, The Elder Scrolls Online получает новую систему выпуска контента, Steam появляется на Tesla, Amazon снимает сериал по God of War.