Во что на самом деле Китай играет в Украине ПЕПЕ ЭСКОБАР • 30 АПРЕЛЯ 2023 Г.• Пекин полностью осознает, что опосредованная война НАТО против России в Украине является неотъемлемым двойником войны США против их инициативы «Один пояс, один путь».