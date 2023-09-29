Экс-премьер Красноярского края не признал вину по делу о строительстве метро

Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, обвиняемый в превышении должностных полномочий при строительстве метро и воспрепятствовании предпринимательской деятельности при строительстве лесоперерабатывающего предприятия, не признал свою вину.
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