Гранатомёт из ЮАР и пулемёт из США: появился кадр с трофейным оружием уничтоженной ВС РФ группировки проукраинских боевиков

Атаки на территории приграничных российских регионов со стороны Украины осуществляются при активном участии боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
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