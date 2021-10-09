Мировое обозрение

60 подписчиков

Вучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контракты

Вучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контракты

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх