Как понять решения Путина

Сейчас, когда события резко ускорились и обострились, всё чаще у разных авторов, политологов и специалистов звучит вопрос: «Как понять решения, принимаемые Путиным и российской властью?» Всё чаще приходится признать, что… Показать полностью.
Сейчас, когда события резко ускорились и обострились, всё чаще у разных авторов, политологов и специалистов звучит вопрос: «Как понять решения, принимаемые Путиным и российской властью?» Всё чаще приходится признать, что… Показать полностью.
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