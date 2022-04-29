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Как понять решения Путина

Как понять решения Путина

Сейчас, когда события резко ускорились и обострились, всё чаще у разных авторов, политологов и специалистов звучит вопрос: «Как понять решения, принимаемые Путиным и российской властью?» Всё чаще приходится признать, что… Показать полностью.

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