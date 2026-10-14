Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов отразил восемь ударов по своим воротам в выездном матче Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:2.
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