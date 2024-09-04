НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Дрэйпер отдал 36 геймов на пути в полуфинал US Open. За последние 40 лет только Лендл и Джокович проигрывали меньше

Дрэйпер отдал 36 геймов на пути в полуфинал US Open. За последние 40 лет только Лендл и Джокович проигрывали меньше

22-летний британец Джек Дрэйпер на US Open впервые в карьере вышел в полуфинал «Большого шлема». По ходу турнира он не отдал ни сета и проиграл всего 36 геймов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх