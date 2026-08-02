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Военное обозрение

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Экономика в первой фазе дистрофии

Экономика в первой фазе дистрофии

Глядя на горящие склады Wildberries, экономист Олег Комолов говорит то, чего от левого критика режима не ждёшь, — паниковать рано, ущерб копеечный, — и тут же добавляет «но», за которым прячется диагноз пострашнее любого пожара.

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