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Аргументы недели

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Театральный сезон в Челябинске открывает Камерный театр

Театральный сезон в Челябинске открывает Камерный театр

Камерный театр Челябинска вернулся с каникул. Вчера, 3 августа, состоялся сбор труппы, а уже 6 августа артисты представят публике премьеру прошлого сезона – спектакль «Буря» (16+) по одноименной пьесе У.

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